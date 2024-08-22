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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.24 19:30

«Нордическая выставка» открыта в Апатитах, Кировске и Кандалакше

Только по 25 августа включительно в Апатитах, Кировске и Кандалакше открыта «Нордическая выставка», на которой представлены коллекции одежды европейских и норвежских брендов, привезённые из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов.

После ухода многих европейских компаний из России ситуация обострилась - возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «OrsoGroup» воспользовалась этой ситуацией: она выкупает остатки из закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери, ушедшие компании отдают его в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «OrsoGroup» может не только доставить вещи в любой регион, но и сохранить на качественную фирменную одежду низкую цену.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих наших покупателей, которые утверждают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия», сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь. Так как на севере достаточно суровый климат и даже летом ветра и дожди, то у нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, это зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране 10*10 тысяч, они подходят для температуры воздуха до минус 45 градусов, не промокают не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон, температура от минус десяти до плюс десяти. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные. Есть и биопух, и верблюжья шерсть, и натуральное пух-перо. Лёгкие и, самое главное, тёплые. В разных расцветках».

На выставке представлены зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок. Весенне-осенние модели курток различных фасонов, плащи и пальто. Облегченные дубленки из тафтинг-овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембраны, они не промокают и не продуваются.

Покупатель: «Купила себе куртку, очень рада. Спасибо что приезжаете к нам на север. Ждём вас ещё к нам в гости».

Только по 25 августа включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена по адресам: г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж); г. Кировск, проспект Ленина, 8 (Универмаг, прямо и налево от главного входа). В Кандалакше выставка-продажа будет проходить в гостинице «Беломорье» на 1-ом этаже бывшего магазина «АЛВЕР» (Ориентир - воздушные шары).

 

 

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