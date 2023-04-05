«Нордическая выставка» помогает северянам комфортно и красиво жить на севере

Тёплые куртки «Аляски», парки и лёгкие кожаные куртки и пальто. Богатство зимнего и демисезонного ассортимента «Нордической выставки» уже оценили многие жители Кировска и Апатитов. И поделились впечатлениями от новинок.

Организаторы «Нордической выставки» обновили ассортимент. Компания специализируется на алясках, пуховиках, кожаных куртках и дубленках. За счёт большого объёма продаж по всей стране цены на вещи сохраняются оптовыми, с выгодой для покупателей до 70%. Производители внимательно следят за всеми мировыми трендами и своевременно отражают их в своих коллекциях.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются женские демисезонные модели, сделанные из натуральной овчины. Здесь овчина в немного грубой обработке, но за счёт этого она выдерживает любые ветра. Также здесь используется либо кожа, либо замша - полностью не промокаемые и не продуваемые. Представлены в двух вариациях: без капюшона и с капюшоном. Все модели двухсторонние».

Покупатель: «Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж, глаза разбежались. Большой выбор, молодцы!».

Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегченных пуховиков, пальто и дублёнок.

«Нордическая выставка» ждёт всех с 5 по 9 апреля включительно - с 10 до 20 часов в Кировске по адресу: просп. Ленина, 12а (бывший магазин «Сейд», 2-й этаж); в Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а.

На правах рекламы.