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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.23 19:30

«Нордическая выставка» помогает северянам во всей красе встретить весну и осень

В последнее время российский рынок полностью покинули магазины североамериканской и европейской одежды. У них остался импортный товар на остаток. Его обратно увозить невыгодно, в связи с чем был организован спецпроект от Союза импортёров России «Нордическая выставка». Компанией было принято решение распродать его со скидкой до 70%.

Сейчас выставка работает в Никеле и Полярных Зорях.

На ней представлено более 50 видов верхней одежды, а размеры - вплоть до 76 размера. Широкий ассортимент на осень-весну: облегчённые дублёнки, двусторонние плащи и ветровки, куртки из кожи буйвола, пальто свободного кроя, парки на шкуре волка и кролика, шубы из скандинавской норки. Здесь можно найти и современные модели, и нестареющую классику.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Виктор Бутрин, менеджер компании «Союз импортёров»: «Представлю вам модель – знаменитые финские пальто. Внутри наполнитель из верблюжьей шерсти, что позволяет носить их при температурах до минус 45 градусов. Сверху ткань гортекс, она не промокает и не продувает. Защищает от сильного ветра и дождя. Такая модель в магазине до закрытия Скандинавии стоила 37 тысяч, сейчас – 12900.

Покупателей ждут с 29 марта до 2 апреля включительно - с 10 до 20 часов в городе Полярные Зори на ул. Строителей, 3а (бывшее кафе «Блинная», вход справа), в Никеле – на Победы, 16 (слева от супермаркета «Домашний».

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