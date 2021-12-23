«Нордическая выставка» поможет пережить суровые морозы и встретить Новый год в отличном настроении

Как пережить суровые морозы и встретить Новый год в отличном настроении? «Нордическая выставка» продолжает свою работу в Мурманске. Здесь представлена фирменная одежда из Скандинавии и Канады со скидками до 70%.

«Нордическая выставка» - это новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды. Товар привезён из скандинавских магазинов Москвы и Санкт-Петербурга, которые закрылись из-за двухгодичной пандемии. Вся одежда на этой выставке распродается со скидкой до 70%.

Евгений Павлов, руководитель компании «Союз импортеров»: «Здесь представлен пуховик-пальто закрытого магазина «Скандинавия». На него скидка идёт 70%. Это полностью норвежского производства, внутри био-пух термосистема, кукурузное волокно. Оно не мигрирует, не вылезает. Впереди идёт астраган цигейка мех. Сзади пуховик пальто. Чернобурка снимается. Стоило такое в магазине до закрытия 53300, сейчас будет представлено 18900».

На Нордической выставке представлена зимняя мужская и женская одежда от 42 до 68 размеров. Все наполнители в изделиях натуральные, а главное, защищают от холода в самые сильные морозы.

«Нордическая выставка» расположена по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина 48, в левом крыле торгового центра «Детский мир».

Купить качественную верхнюю одежду со скидками можно до 26 декабря включительно. Воскресенье - последний день. Выставка работает - с 10 до 21 часа.

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