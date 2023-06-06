«Нордическая выставка» приехала в Полярные Зори

На этой неделе с 7 июня по 11 июня - город Полярные зори, полюбившийся всеми северянами спецпроект для Крайнего севера - «Нордическая выставка» от компании Союз Импортеров: дизайнерские коллекции высокотехнологичной зимней, демисезонной, летней одежды и обуви от ведущих производителей Европы и Северной Америки уже примерили многие жители.

После ввода санкций очень многие магазины европейской одежды закрылись, и покупатели лишились привычной возможности приобретать брендовые вещи. Но благодаря принятому закону о параллельном импорте, проект «Нордическая выставка» получил возможность ввозить такую одежду, и к тому же продавать ее по более низкой цене.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Акцент делаем именно на коллекцию весна-лето. Представлены облегченные ветровки немецкого и чешского качества, как укороченные, так и удлинённые и демисезонные пальто и куртки. Также про зиму мы не забываем, на зиму максимальная скидка 70 процентов Также при покупке пуховика или дубленки обувь в подарок».

Мужские куртки и дубленки европейских и северо-американских брендов - отличный выбор для нашей погоды. А модных женщин представленные модели не только согреют, но и подчеркнут их красоту. Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию - курток из кожи буйвола, оленя и лося, немецкие и чешские ветровки и итальянские пальто, а также демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%.

Елена Володина, покупательница: «Увидела рекламу пришла вот подобрала себе пальто с соболем. Такое очень легкое, на пуху мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду и сейчас наверное с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка».

Спецпроект Нордическая выставка ждёт всех жителей Полярных Зорь с 7 июня по 11 июня включительно С 10.00 до 20.00, по адресу: улица Строителей, 2а, бывший магазин «Магнит».