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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.07.24 19:30

«Нордическая выставка» работает последнюю неделю в Мурманске

Только пять дней - с 10 по 14 июля с 10 утра до 20 часов вечера - будут представлены обновленные коллекции верхней одежды брендов Норвегии и Финляндии на демисезон и лето из закрывшиеся магазинов Санкт-Петербурга с большой выгодой.

Наш рынок покинули крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товаром, который остался на территории России. Российской компанией «Орсо Групп» было принято решение о создании локального проекта «Нордическая выставка». Она распространяет качественные вещи по привлекательным для клиентов ценам.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых россиян. Они считают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе, и как только закрываются магазины, она выкупает этот товарный остаток. Раньше мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапландия», сейчас распродаём товарный остаток с магазинов «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию облегчённый бомбер от норвежской фирмы «Бьёрн Ларсен». Сверху идёт трёхслойная мембрана, она не промокает и не продувается. А, самое главное, дышит. Внутри есть подкладка - авиационный нейлон. Все бомберы идут на климат-контроле - вам в нём будет комфортно, есть много карманов».

Валентин, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только с 10 по 14 июля с 10 до 20 часов в Мурманске женские и мужские куртки со скидками до 70% будут представлены на «Нордической выставке» по адресу: проспект Героев-североморцев, 45, 2-й этаж (остановка общественного транспорта «Улица Магомета Гаджиева». Ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

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