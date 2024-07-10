«Нордическая выставка» работает последнюю неделю в Мурманске

С сегодняшнего дня и по 14 июля включительно - только пять дней - с 10 утра до 20 часов вечера. Ещё есть возможность приобрести коллекции верхней одежды брендов из Норвегии и Финляндии на демисезон и лето из закрывшиеся магазинов Санкт-Петербурга с большой выгодой.

После введения санкций компания «OrsoGroup» приобрела у европейских фирм партии верхней одежды и организовала по регионам России работу выездных выставок. Недавно такие с успехом состоялась в ряде городов нашей области, а на этой неделе компания организовала продажи в самом Мурманске. Здесь брендовые вещи можно приобрести со скидкой до 70%.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых россиян. Они утверждают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапландия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Перед вами представлены демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели делаются непромокаемыми и непродуваемыми. Они выдерживают температуру воздуха от нуля и до плюс десяти 10 градусов - идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разной расцветки».

Многие уже успели совершить выгодную покупку и приобрести норвежские премиальные вещи по привлекательным ценам.

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала себе, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Оно лёгкое. Это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием.

Только с 10 по 14 июля с 10 до 20 часов в Мурманске женские и мужские куртки со скидками до 70% будут представлены на «Нордической выставке» по адресу: проспект Героев-североморцев, 45, 2-й этаж (остановка общественного транспорта «Улица Магомета Гаджиева». Ориентир - воздушные шары).

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