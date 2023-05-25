«Нордическая выставка» работает в Оленегорске

На этой неделе с 24 по 28 мая включительно в Оленегорске стартует проект для Крайнего Севера «Нордическая выставка» от компании «Союз Импортёров». Основная задача проекта - привезти в регион новейшие коллекции высокотехнологичной зимней, демисезонной, летней одежды и обуви от ведущих производителей Европы и Северной Америки.

В последнее время в России закрылось немало магазинов североамериканской и европейской одежды, а некоторые бренды полностью покинули рынок нашей страны. У таких сетей остался импортный товар, который невыгодно вывезти обратно, поэтому была запущена региональная программа «Нордическая выставка». Этот проект позволяет покупателям приобрести вещи со скидкой до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На этой неделе «Нордическая выставка» стартует в городе Заполярном. Полностью обновление ассортимента. Акцент делаем на коллекцию весна-лето. Представлены облегчённые ветровки немецкого и чешского качества, как укороченные, так и удлинённые, демисезонные пальто и куртки. Также про зиму мы не забываем, на зимнюю одежду максимальная скидка 70%. Также при покупке пуховика или дублёнки - обувь в подарок».

В дизайнерских коллекциях представлены актуальные для северной погоды модели демисезонных курток из кожи буйвола, оленя и лося, немецкие и чешские ветровки и итальянские пальто.

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «На данный момент хитом сезона демисезонной коллекции является ветровка канадского производства. Сделана она из парашютной ткани с добавлением авиационного нейлона. За счёт этого ветровка полностью непромокаемая. Внутри она сделана из мембранного подкладка, за счёт этого ветровка дышащая. Вы в ней преть, потеть не будете, а также она сохраняет оптимальную температуру тела».

Сочные цвета, натуральные материалы и только современные и комфортные модели. Каждый сможет найти для себя модель по размеру, начиная от очень маленького - 42-44-го, заканчивая богатырским — 70-72-ым. Представленная обувь и верхняя одежда будут актуальны в течение длительного времени.

Спецпроект «Нордическая выставка» ждёт всех жителей Оленегорска с 24 по 28 мая включительно с 10.00-20.00 часов на центральной площади по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур»).

На правах рекламы.