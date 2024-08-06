«Нордическая выставка» снова открыта для покупателей в Североморске и Мурманске

Только пять дней - с 7 по 11 августа включительно – на ней будут представлены обновленные летние, осенние и зимние коллекции европейских и норвежских брендов от магазинов, которые закрылись в Санкт-Петербурге.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб, прежде всего, себе. В России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас очень многие европейские магазины закрываются. А наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Большой акцент мы делаем именно на демисезон, лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит-маслами. Идеально подходят на демисезон - весна и осень, так же и на лето. Из преимуществ - у данной модели есть затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала для себя, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Потом, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только пять дней - с 7 по 11 августа включительно - с 10 до 20 часов, норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Североморске по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»); в Мурманске - в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте 134 (1-й этаж от главного входа. Ориентир - воздушные шары).

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