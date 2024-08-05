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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.24 19:30

«Нордическая выставка» снова в нашем регионе!

Только пять дней - с 7 по 11 августа включительно - в Североморске и Мурманске будут представлены обновленные летние, осенние и зимние коллекции европейских и норвежских брендов, привезённых из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов.

Найти качественную одежду зарубежного производства в последнее время становится всё труднее. После ухода многих компаний из России ситуация обострилась - возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «OrsoGroup» воспользовалась этой ситуацией: она выкупает остатки у закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери, ушедшие компании отдают его в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «OrsoGroup» может не только доставить вещи в любой регион, но и сохранить на качественную фирменную одежду низкую цену.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых покупателей в том, что мы приезжаем с выставкой- распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь. Так как на севере достаточно суровый климат и даже летом бывают ветра и дожди, то у нас здесь преимущественно представлена верхняя одежда из мембранных материалов. Например, это зимние «Аляски», которые полностью идут на мембране 10 *10 тысяч. Они для температур до минус 45 градусов, они не промокают, не продуваются. Сейчас большой популярностью пользуются парки на демисезон, которые рассчитаны на температуру от минус десяти до плюс десяти градусов. Это фирма «Бьёрн Ларсен». Идут полностью на климат-контроле. Наполнители разные. Есть биопух, верблюжья шерсть и натуральное пух-перо. Лёгкие и, самое главное, теплые. Куртки представлены в разных расцветках».

На выставке представлены зимние коллекции «Алясок», финских пуховиков, единичные модели парок, весенне-осенние куртки различных фасонов, плащи и пальто, весенние облегченные дублёнки из тафтинг овчины, летние ветровки и штормовки, которые полностью состоят из мембраны, поэтому не промокают и не продуваются.

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Коллекции, представленные на выставке, не купить в обычных магазинах города. Верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена с 7 по 11 августа включительно с 10 до 20 часов в Североморске по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»); в Мурманске - в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте 134 (первый этаж от главного входа. Ориентир - воздушные шары).

 

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