«Нордическая выставка» стартовала в Заполярном

Сейчас спецпроект с новыми дизайнерскими коллекциями демисезонной и летней верхней одежды стартовал в городе Заполярном.

«Нордическая выставка» - специальный проект для Крайнего Севера. О нём уже знают практически во всех регионах страны, основная задача которого привезти высокотехнологичную зимнюю и демисезонную одежду и обувь европейского качества в отдельные регионы России. Сейчас спецпроект с новыми дизайнерскими коллекциями демисезонной и летней верхней одежды стартовал в городе Заполярном.

В преддверии лета спецпроект «Нордическая выставка» представляет обновленные коллекции. Кожаные демисезонные куртки из кожи буйвола, оленя, лёгкие куртки из кожи лося, немецкие и чешские ветровки и итальянские пальто. Без покупки точно не уйдёте, ведь визитная карточка выставки не только качество, но и цена. Последняя партия верхней одежды, ввезенная в страну, до санкций распродаётся со скидкой 70%.

ДаринаАскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На этой неделе «Нордическая выставка» стартует в городе Заполярном. Полностью обновление ассортимента. Акцент делаем именно на коллекцию весна-лето. Представлены облегченные ветровки немецкого и чешского качества как укороченные, так и удлинённые, демисезонные пальто и куртки. Также про зиму мы не забываем - на зиму максимальная скидка 70%. Также при покупке пуховика или дубленки - обувь в подарок».

Сочные цвета, натуральные материалы и только современные и комфортные модели. Представленная обувь и верхняя одежда будут актуальны в течение длительного времени.

Арина Кимонко, менеджер «Нордической выставки»: «Незаменимой вещью в гардеробе каждой девушки являются кожаные куртки. У нас представлены итальянские модели от компании «Milestone». Они идут из натуральной лаковой кожи, кстати, кожа обработана полифитовым маслом. За счёт этого кожа полностью не промокает, на ней не остается следов после дождя и в принципе она будет актуальна всю весну, осень и лето».

Не секрет, что летом покупать зимние коллекции выгоднее. «Нордическая выставка» представляет скандинавскую верхнюю одежду и обувь. Большой выбор зимних моделей - канадских и норвежских «Алясок», финских облегченных дублёнок и скандинавской норки по оптовым ценам ждут вас в Заполярном по адресу: улица Мира, 6 (в здании бывшего супермаркета) с 17-го по 21 мая - с 10.00 до 20.00.

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