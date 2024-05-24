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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.05.24 19:30

«Нордическая выставка» в Североморске – скандинавская одежда для непредсказуемого лета Заполярья

Западные бренды продолжают покидать российский рынок, в том числе это касается и производителей одежды скандинавских стран. Однако на этой неделе в Североморске ещё есть возможность по 26 мая включительно приобрести коллекции на «Нордической выставке».

В связи со сложившейся ситуацией наш рынок покинули крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товарным остатком, поэтому и был создан проект «Нордическая выставка» от российской компании «Орсо Групп», которая выкупает и реализует такие вещи по выгодным для покупателей вещей ценам.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Мы постоянно держим руку на пульсе, при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток из магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина менеджер, «Нордической выставки»: «Одна из новых моделей - это пуховик фирмы «Бьёрн Ларсен». Они очень лёгкие, занимают мало места. И к ним полагается специальный мешочек, чтобы их удобно было либо перевозить, либо хранить. Часто приходили люди и спрашивали куртки на летний период. И это оптимальный вариант, который подходит и на холодное, и пасмурное лето».

Елена, покупатель: «Вот, забежала, посмотрела. Мне очень понравилось европейское качество изделий. Хороший бренд, цветовое решение нашла – светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Только по 26 мая включительно с 10 до 20 часов нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Североморске по адресу: ул. Советская, 22 (бывший магазин «Золотой 585». Ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

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