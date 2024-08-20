«Нордическая выставка» верхней одежды европейских брендов работает в Апатитах, Кировске и Кандалакше

Компании «OrsoGroup» из Санкт-Петербурга удалось выкупить по низким ценам остатки товара у брендовых магазинов. Таким образом, «OrsoGroup» покрывает расходы на сложную логистику и может доставлять вещи в отдаленные регионы, при этом сохраняя цену на качественную одежду в 2-3 раза ниже изначальной стоимости. Сейчас коллекции представлены на «Нордических выставках» сразу в трёх городах Мурманской области.

С 21 по 25 августа включительно в Апатитах, Кировске и Кандалакше будет работать «Нордическая выставка» верхней одежды, на которой будут представлены новые демисезонные коллекции с закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов.

Компании «OrsoGroup» из Санкт-Петербурга удалось выкупить по низким ценам остатки товара у брендовых магазинов. Таким образом, «OrsoGroup» покрывает расходы на сложную логистику и может доставлять вещи в отдаленные регионы, при этом сохраняя цену на качественную одежду в 2-3 раза ниже изначальной стоимости. Сейчас коллекции представлены на «Нордических выставках» сразу в трёх городах Мурманской области.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберемся с заблуждением многих покупателей, которые говорят, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать это товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, она выкупает этот остаток и распродает со скидками от 40 до 70 процентов. На выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки, верхняя одежда на демисезон и лето».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую демисезонную куртку от компании «Volpe Dorate». Наполнитель данной модели выполнен из тонкой прослойки верблюжьей шерсти. Выдерживает до 15 градусов. Трёхслойный мембранный конфеденс защищает от снега, ветра и влаги. Можно стирать спокойно при деликатном режиме воды 30-40 градусов».

Только пять дней - с 21 по 25 августа включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена по адресам: г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж); г. Кировск, проспект Ленина, 8 (Универмаг, прямо и налево от главного входа). В Кандалакше выставка-продажа будет проходить в гостинице «Беломорье» на 1-ом этаже бывшего магазина «АЛВЕР» (Ориентир - воздушные шары).

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