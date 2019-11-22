«Нормально, сумрачно, как я люблю» - Евгений Маргулис, музыкант, участник интеллектуальных игр «Студии Довженко»

На борту атомного ледокола-музея «Ленин» представители московского бомонда встретились в жарких баталиях интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Песни от Евгения Маргулиса, музыка от Басилии Шульман. Многие из собравшихся оказались в Заполярье впервые. Всё это стало возможным благодаря интеллектуальным играм «Студии Довженко».

В кают-кампании ледокола - пять команд. Что ни игрок, то знаменитость. Интеллектуальным играм «Студии Довженко» – 15 лет, но в серии выездных Мурманск значится впервые.

«Этот бесноватый Мишка Довженко, который придумал эти выездные игрища, всегда находит какие-то удивительные места, - отмечает Евгений Маргулис, музыкант, участник интеллектуальных игр «Студии Довженко». - Ледокол «Ленин» – это знаковая история. В детстве мы все мечтали сюда попасть. Я походил, посмотрел, красиво. Мы тут ещё чего-то будем петь, я как раз вспомнил Маяковского: «Я себя под Лениным чищу». Как будто я окунулся в историю».

Эти игры отличаются от привычного формата. Ведущий - сам организатор, Михаил Довженко, он не только задает, но и составляет вопросы. Источник вдохновения – его секрет, а темы – каждый раз интрига. Ему, режиссеру, как говорится, инженеру человеческих душ, при помощи выдающихся участников мастерски удаётся создать невероятную атмосферу.

«На наши игры собираются потрясающие люди. Я бы сказала, элита интеллектуальная московская, - говорит Елена Ханга, журналист, теле- и радиоведущая. - Люди из мира театра, кино, бизнеса, музыки, отовсюду. Мы сбились и перетекаем из города в город. Мы ездили в Одессу, в Петербург, в Ярославль, в Армению. Сейчас приехали в Мурманск».

Большинства гостей в Заполярье впервые. Впечатления самые разные, но всем хотелось бы сюда ещё вернуться.

«Нормально, сумрачно, как я люблю, - делится своими впечатлениями Евгений Маргулис, музыкант, участник интеллектуальных игр «Студии Довженко». - Вы впервые на ледоколе «Ленин»? Конечно! А в Мурманске бывали? У меня такое ощущение, что да. За последние 200 лет, что я путешествую, у меня стерлись маячки. Но я, мне кажется, я был здесь, лет 20 назад».

Елена Ханга, журналист, теле- и радиоведущая: «Мурманск, который потряс меня. Я читала, но не ожидала. Такая мощь, эта природа, эта суровость, В день приезда мы посмотрели памятник Алёше - огромный памятник, вокруг суда, это холодное море. Самое главное событие нашей поездки - это посещение ледокола «Ленин». Это такая мощь, Он столько лет назад был построен, даже не представляю, какое впечатление он производил тогда. Я не ожидала, что так шикарно вообще».

Для Михаила Довженко это событие важно вдвойне. Ведь рассказывать о красоте родного для него города можно бесконечно, но лучше - один раз увидеть.

«Конечно, давнишняя была у меня мечта - именно в этом уникальном месте провести такую интеллектуальную игру, чтобы показать интересным людям уникальное место, - говорит Михаил Довженко, организатор интеллектуальных игр «Студии Довженко», кинорежиссёр, теле-и радиоведущий. - К нам приехала Елена Ханга, Евгений Маргулис, мировая известность – пианистка Басиния Шульман, которая подготовила специальную программу для выступления за этим уникальным роялем».

Увидеть север однажды и не влюбиться в уникальную красоту и хрупкость его природы, в его невероятную силу – невозможно. И не удивительно, что именно тут, в знаковом для Мурманска месте, родилась идея новых встреч.

«Такие встречи с представителями культуры могут стать традиционными в Мурманске, они будут ещё больше узнавать об этом чудесном регионе, об этом городе, который я всю жизнь люблю», - говорит Михаил Довженко, организатор интеллектуальных игр «Студии Довженко», кинорежиссёр, теле-и радиоведущий.

Идея получила своё продолжение – создать подобный клуб в Заполярье, а уже нашим звездам приезжать на игры в первопрестольную.

«Если мы говорим о клубе «Что? Где? Когда?», то они у нас есть в разных видах, - отмечает Евгений Гоман, министр культуры, искусства и молодёжной политики Мурманской области. – Создать клуб известных людей, которые могли бы вместе для Заполярья что-то делать, конечно, это соблазнительная мысль. Её нужно обдумать».

Теперь участников интеллектуальных игр «Студии Довженко» ждёт поездка в Калининград.