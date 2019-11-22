ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как жить мужчине рядом с умной женой, которая ведёт себя как дураНе более 20 минут - в связи с производством взрывных работ перекроют дорогу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.19 19:30

«Нормально, сумрачно, как я люблю» - Евгений Маргулис, музыкант, участник интеллектуальных игр «Студии Довженко»

На борту атомного ледокола-музея «Ленин» представители московского бомонда встретились в жарких баталиях интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Песни от Евгения Маргулиса, музыка от Басилии Шульман. Многие из собравшихся оказались  в Заполярье впервые. Всё это стало возможным благодаря интеллектуальным играм «Студии Довженко».

В кают-кампании ледокола - пять команд. Что ни игрок, то знаменитость. Интеллектуальным играм «Студии Довженко» – 15 лет, но в серии выездных Мурманск значится впервые.

«Этот бесноватый Мишка Довженко, который придумал эти выездные игрища, всегда находит какие-то удивительные места, - отмечает Евгений Маргулис, музыкант, участник интеллектуальных игр «Студии Довженко». - Ледокол «Ленин» – это знаковая история. В детстве мы все мечтали сюда попасть. Я походил, посмотрел, красиво. Мы тут ещё чего-то будем петь, я как раз вспомнил Маяковского: «Я себя под Лениным чищу». Как будто я окунулся в историю».

Эти игры отличаются от привычного формата. Ведущий - сам организатор,  Михаил Довженко, он не только задает, но и составляет вопросы. Источник вдохновения – его секрет, а темы – каждый раз интрига. Ему, режиссеру, как говорится, инженеру человеческих душ, при помощи выдающихся участников мастерски удаётся создать  невероятную атмосферу.

«На наши игры собираются потрясающие люди. Я бы сказала, элита интеллектуальная московская, - говорит Елена Ханга, журналист, теле- и радиоведущая. -  Люди из мира театра, кино, бизнеса, музыки, отовсюду. Мы сбились и перетекаем из города в город. Мы ездили в Одессу, в Петербург, в Ярославль, в Армению. Сейчас приехали в Мурманск».

Большинства гостей в Заполярье впервые. Впечатления самые разные, но всем хотелось бы сюда ещё вернуться.

«Нормально, сумрачно, как я люблю, - делится своими впечатлениями  Евгений Маргулис, музыкант, участник интеллектуальных игр «Студии Довженко». - Вы впервые на ледоколе «Ленин»? Конечно! А в Мурманске бывали? У меня такое ощущение, что да. За последние 200 лет, что я путешествую, у меня стерлись маячки. Но я, мне кажется, я был здесь, лет 20 назад».

Елена Ханга, журналист, теле- и радиоведущая: «Мурманск, который потряс меня. Я читала, но не ожидала. Такая мощь, эта природа, эта суровость, В день приезда мы посмотрели памятник Алёше - огромный памятник, вокруг суда, это холодное море. Самое главное событие нашей поездки - это посещение ледокола «Ленин». Это такая мощь, Он столько лет назад был построен, даже не представляю, какое впечатление  он производил тогда. Я не ожидала, что так шикарно вообще».

Для Михаила Довженко это событие важно вдвойне. Ведь рассказывать о красоте родного для него города можно бесконечно, но лучше - один раз увидеть.

«Конечно, давнишняя была у меня мечта - именно в этом уникальном месте провести такую интеллектуальную игру, чтобы показать интересным людям уникальное место, - говорит Михаил Довженко, организатор интеллектуальных игр «Студии Довженко», кинорежиссёр, теле-и радиоведущий. - К нам приехала Елена Ханга, Евгений Маргулис, мировая известность – пианистка Басиния Шульман, которая подготовила специальную программу для выступления за этим уникальным роялем».

Увидеть север однажды и не влюбиться в уникальную красоту и хрупкость его природы, в его невероятную силу – невозможно. И не удивительно, что именно тут, в знаковом для Мурманска месте, родилась идея новых встреч.

«Такие встречи с представителями культуры могут стать традиционными в Мурманске, они будут ещё больше узнавать об этом чудесном регионе, об этом городе, который я всю жизнь люблю», -  говорит Михаил Довженко,  организатор интеллектуальных игр «Студии Довженко», кинорежиссёр, теле-и радиоведущий.

Идея получила своё продолжение – создать подобный клуб в Заполярье, а уже нашим звездам приезжать на игры в первопрестольную.

«Если мы говорим о клубе «Что? Где? Когда?»,  то они у нас есть в разных видах, - отмечает Евгений Гоман, министр культуры, искусства и молодёжной политики Мурманской области. – Создать клуб известных людей, которые могли бы вместе для Заполярья что-то делать, конечно, это соблазнительная мысль. Её нужно обдумать».

Теперь участников интеллектуальных игр «Студии Довженко» ждёт поездка в Калининград.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Юрий
21.11.19 08:46
Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Д.О. Вернер
19.11.19 17:08
В настоящих капстранах профсоюзы социалистичнее наших...
Комментарий к новости:Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:15«Заложник смерти». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиБанки режут ставки по вкладам физлиц в рублях-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 626 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика