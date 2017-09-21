«Норманны», преодолев испытания в играх «Эйлатиада 2017», готовы к борьбе в Астане

Мурманская команда по играм «Что? Где? Когда?» вернулась в Мурманск из израильского города Эйлат. Там состоялся традиционный открытый фестиваль интеллектуальных игр «Эйлатиада 2017». Основной турнир фестиваля - последний в сезоне. Команды, победившие на нём, получили право участвовать в Чемпионате мира по «Что? Где? Когда?», которые пройдут в Астане.

В первую очередь мурманским «Норманнам» фестиваль в Эйлате запомнился доброжелательной атмосферой и харизматичными ведущими. Кроме того, приятно удивило мурманских участников интеллектуального многоборья качество вопросов. Готовили их для «Эйлатиады» лучшие редакторы России и Израиля. Задания были предельно интересными и не всегда серьёзными.

- Они были разнообразные, они были на разные типы мышления, на совершенно разные способы их взятия, раскрутки, - рассказывает Юлия Черничук, участник команды знатоков «Норманны». - Удовольствие игровое мы получили на 100 процентов. Это радует. Потому что всегда качество турнира определяется качеством вопросов.

Например, заставил поволноваться «Норманнов» вопрос-картинка, когда нужно было угадать: вокруг чего столпились все эти люди. Если знать ответ, то задача кажется элементарной, но на деле раскусить этот орешек оказалось трудно.

- В вопросе, на самом деле, всё есть в одной картинке. К вопросу даже нечего добавить. Нужно лишь напрячь своё воображение, свои ассоциации и догадаться, - отмечает Михаил Савченко, капитан команды знатоков «Норманны».

Тем не менее, из Эйлата мурманская команда знатоков вернулась с победой. Ребята взяли почётное второе место в основном турнире «Что? Где? Когда?», а также привезли комплект серебряных медалей, заработанных в брейн-ринге.

- Такого рода поездки сопряжены с финансового рода затратами. Сегодня администрация города Мурманска несёт бремя этих затрат, - отмечает Татьяна Печкарёва, председатель комитета по молодёжной политике администрации города Мурманска. - Мы надеемся, что наша совместная работа и в дальнейшем будет приносить нам помимо радости и гордость за наш город, что в нашем городе есть такие замечательные люди.

Призовое место на фестивале в Израиле даёт «Норманнам» право выступить в Чемпионате мира по «Что? Где? Когда?». Состоится он в Астане в начале ноября. Это будет уже второй Чемпионат мира, в котором выступят мурманские знатоки.