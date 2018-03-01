«Норманны» просят поболеть за них!

Мурманчан вновь покажут на федеральном канале. На этот раз отличились заполярные знатоки, которые поборолись за звание самой умной команды страны.

3 марта в 22.30 в эфире телеканала «НТВ» состоится премьера интеллектуального шоу «Брэйн ринг», в котором участвует команда из Мурманска. На ринге наши знатоки в рамках двух отборочных и двух финальных боев встретятся с представителями других городов страны и поборются за звание самой эрудированной команды России. По правилам игры участники, сумевшие первыми набрать пять очков, выигрывают, а победитель двух финальных поединков получает возможность выступить в следующем этапе турнира.

- Я абсолютно точно могу сказать, что это будет интересно, - говорит Михаил Савченко, капитан команды «Норманны». - Вы точно не будете разочарованы. Мы играем как раз-таки в первом эфире, в первой игре, поэтому мы, конечно, всех зовем посмотреть на нас, поболеть в субботу в 22.30».