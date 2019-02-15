«Норманны» сойдутся в схватке с командой школьников

Недавно, вернувшиеся из столицы игроки команды «Норманны», поделились результатами своего участие в популярной телевизионной игре «Брейн-ринг», рассказали о грядущих планах и положительно отнеслись к предложению провести интеллектуальный мастер-класс для мурманских школьников.

Мурманская команда знатоков «Норманны» известна далеко за пределами нашего региона. Сборная показывает высокие результаты на соревнованиях и российского, и мирового уровней, она считается одной из лучших в нашей стране. Совсем недавно интеллектуалы вернулись из Москвы, где помимо участия в телевизионном проекте «Брейн-ринг», выступили в суперфинале всероссийского отборочного турнира телеигры «Что? Где? Когда?».

«Мы в составе команд Высшей лиги в финале будем участвовать в играх за место победителя. Как именно это случится, мы, к сожалению, рассказать вам пока не можем, - отмечает Михаил Савченко, капитан команды знатоков «Норманны». - Поэтому нужно следить, болеть, а мы будем очень рады, если вы будете поддерживать нас возле экранов телевизоров. Для нас это очень важно»

Успехи «Норманнов» подстегнули учеников мурманской школы № 5 на участие в местных турнирах игр «Что? Где? Когда?». Скоро ребят ждёт сюрприз - директор образовательного учреждения пригласила опытную команду знатоков сыграть вместе с ребятами.

«Я не сомневаюсь, что это состоится в этой школе, - говорит Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 5. - У нас и учителя приняли бы участие. Была бы сформирована команда учителей, несколько команд школьников. Какая бы это мотивация была бы. Если вы каким-то образом сможете, то я была бы счастлива».

Предложение знатоки приняли, но дата необычного интеллектуального соревнования пока не известна. А вот организаторы турнира «Что? Где? Когда?» на «Кубок Арктики» со временем уже определились. Игры пройдут 3 марта.