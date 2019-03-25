Норманны сразились с учащимися и учителями школы № 5

Мурманский клуб «Норманны» снова показал мастерство. Но в этот раз не на международном чемпионате, а в мурманской школе. Интеллектуалы научили старшеклассников и учителей, как искать ответы на самые сложные вопросы.

Мурманский клуб «Норманны» вошёл в тридцатку лучших команд планеты. Интеллектуалы не раз представляли заполярную столицу на международных чемпионатах по интеллектуальным играм.

В этот раз лидеры сборной приехали в мурманскую школу № 5, чтобы дать мастер-класс старшеклассникам, научить их ориентироваться в правилах брейн-ринга и объяснить, как правильно выстроить логическую цепочку за минуту - именно столько даётся командам на то, чтобы найти ответ.

Для старшеклассников члены команды «Норманны» провели несколько «боев» по правилам игры брейн-ринг. Вопросы, которые наставники подготовили для школьников, были связаны с разными сферами жизни: от географии до биографических данных.

«На норманнов мне обычно приходилось смотреть через двадцать метров от их стола, а то и просто смотреть их во время церемонии награждения, - говорит Аркадий Шибаев, капитан команды «Деревянные друзья». - Это максимум близости к ним. А сейчас я могу услышать их ответы и некоторые вопросы, которые они подготовили. Это достаточно инетресно».

Названия команд школьников поражают своей экстравагантностью и загадочностью: «Деревянные друзья», «Те, кто в танке» и «Не буди медведя». Но есть и те интеллектуалы, которые не стали «заморачиваться» и назвали сборную «Учителя школы номер 5». Директор Ирина Ускова не удивлена, что педагоги решили сразиться в интеллектуальной битве. Она говорит, что никакие возрастные или должностные рамки не должны ограничивать человека. «Когда они берут вопрос, они радуются точно так же, как дети, может быть, даже больше. Конечно, суть того, что они играют, они стоят не перед детьми, как у классной доски, а рядом с ними. Сегодня школьник будет и в команде педагогов, так как одна учительница заболела, поэтому они взяли свободного ученика и посадили в свою команду», - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5 города Мурманска.

В марте 2019 года в Мурманске состоялся III Открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики», а уже в ноябре в столице Заполярья впервые пройдет Чемпионат мира по «Брейн-рингу».