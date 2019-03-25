«Бизнес-снег. Рейтинг городов», или Как проходят главы муниципальных образований испытание на прочность стихиейЗа шесть лет в России необходимо расселить 530 тысяч человек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.19 19:30

Норманны сразились с учащимися и учителями школы № 5

Мурманский клуб «Норманны» снова показал мастерство. Но в этот раз не на международном чемпионате, а в мурманской школе. Интеллектуалы научили старшеклассников и учителей, как искать ответы на самые сложные вопросы.

Мурманский клуб «Норманны» вошёл в тридцатку лучших команд планеты. Интеллектуалы не раз представляли заполярную столицу на международных чемпионатах по интеллектуальным играм.

В этот раз лидеры сборной приехали в мурманскую школу № 5, чтобы дать мастер-класс старшеклассникам, научить их ориентироваться в правилах брейн-ринга и объяснить, как правильно выстроить логическую цепочку за минуту - именно столько даётся командам  на то, чтобы найти ответ.

Для старшеклассников члены команды «Норманны» провели несколько «боев» по правилам игры брейн-ринг. Вопросы, которые наставники подготовили для школьников, были связаны с разными сферами жизни: от географии до биографических данных.

«На норманнов мне обычно приходилось смотреть через двадцать метров от их стола, а то и просто смотреть их во время церемонии награждения, - говорит Аркадий Шибаев, капитан команды «Деревянные друзья». - Это максимум близости к ним. А сейчас я могу услышать их ответы и некоторые вопросы, которые они подготовили. Это достаточно инетресно».

Названия команд школьников поражают своей экстравагантностью и загадочностью: «Деревянные друзья», «Те,  кто в танке» и «Не буди медведя». Но есть и те интеллектуалы, которые не стали «заморачиваться»  и назвали сборную «Учителя школы номер 5». Директор Ирина Ускова не удивлена, что педагоги решили сразиться в интеллектуальной битве. Она говорит, что никакие возрастные или должностные рамки не должны ограничивать человека.  «Когда они берут вопрос, они радуются точно так же, как дети,  может быть, даже больше. Конечно, суть того, что они играют, они стоят не перед детьми, как у классной доски, а рядом с ними. Сегодня школьник будет и  в команде педагогов, так как одна учительница заболела, поэтому они взяли свободного ученика и посадили в свою команду», - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5 города Мурманска.

В марте 2019 года в Мурманске состоялся III Открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики», а уже в ноябре в столице Заполярья впервые пройдет Чемпионат мира по «Брейн-рингу».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Антонина
25.03.19 22:04
Энергичный дядечка, куда нас с ним занесёт? Что-то он исподлобья всё на подчинённых посматривает - даёт установку, как зомбирует!
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
Сергей
25.03.19 21:03
Судя по его биографии нигде он особо и не пригодился скакал после института то туда, то сюда, вероятно спешили избавить от него. И с доходами странная история, у жены очень много , а он как-то что-то
Комментарий к новости:Старые проблемы Кольского края собирается решить новый глава
Колян
25.03.19 10:49
какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«И не было лучше брата». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСредняя зарплата гражданских госслужащих в 2018 году выросла на 7,7%-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 73 копейки, евро вырос 33 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыЗа шесть лет в России необходимо расселить 530 тысяч человек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 186 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика