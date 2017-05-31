«Норманны» в Санкт-Петербурге подскочили на 17 ступенек

Мурманская команда «Норманны» вернулась со Всероссийского турнира по играм «Что? Где? Когда?». И подняли свой рейтинг на 17 позиций.

Недавно в Санкт-Петербурге в 17-й раз прошёл крупнейший и самый престижный чемпионат знаменитой интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В этом году в нём приняли участие 89 команд из 27 городов России. Среди участников турнира уже в восьмой раз была и команда из Мурманска, которую возглавлял капитан Михаил Савченко.

- Одно дело играть турниры у себя в Мурманске - в нашем маленьком городке, другое дело играть очень большие турниры с сильнейшими командами, которые сидят напротив тебя лицом к лицу, - делится своими впечатлениями от игр в городе на Неве Савченко Михаил, капитан команды «Норманны». - У нас в этот раз не очень хорошо получилось сыграть два тура из шести. Четыре мы сыграли хорошо, два – провалили. У нас есть ощущение, что нам есть ещё куда двигаться, есть куда расти, но нужно дальше работать над собой.

«Норманны» стали единственной командой из нашего региона, которая напрямую была отобрана для участия в престижном турнире. Конкуренция на чемпионате очень высокой, так как в нём традиционно принимают участие сильнейшие клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска и других крупных городов России. По итогам игр у мурманских знатоков 55 место, а это на 17 позиций выше, чем им пророчили организаторы.

- Вы понимаете, настоящий вопрос «Что? Где? Когда?» - это такая головоломка, которая состоит из многих элементов. Причём иногда элементы могут относиться к одной сфере знаний, а иногда могут относиться к нескольким и суметь эти элементы вычленить, понять логику, по которой они расположены в вопросе, а потом выдать ответ, это не всегда получается, - комментирует трудности прошедших игр Алексей Бакуменко, член команды «Норманны».

В развитии и финансировании команды активное участие принимает администрация города Мурманска и комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи. Уже несколько лет они поддерживают команду, предоставляя «Норманнам» возможность выезда в другие города и даже за границу.

Сейчас мурманские «Норманы» готовятся к поездке на международный фестиваль «Эйлатиада», который состоится в Израиле и к Чемпионату мира в столице Казахстана Астане.

А пока у знатоков идут усиленные тренировки, ведь новый сезон начнётся всего через три месяца.