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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.21 19:30

«Норникель» и Кольская ГМК поддерживают волонтёрскую экологическую инициативу «World Tree Camp» в Никеле

Свой вклад в сохранение чистоты северной природы внесли и крупные компании, которые переходят на более безопасное производство. Например, в прошлом году в посёлке Никель Кольская ГМК закрыла старый плавильный цех, а сейчас завершает демонтаж цеха обжига.

Константин Нестеров, заместитель генерального директора Кольской ГМК по горнодобывающему производству:  «Каждый день, подходя к окну, я вижу, как преображается это место и становится намного приятней и красивей. В целом, за последнее время мы сделали серьёзный шаг по улучшению экологии в городах и посёлках нашего присутствия. Это изменение технологических цепочек, переход на новые более экологичные современные технологии, оборудование».

Помимо масштабных изменений в производстве, компания активно поддерживает различные экологические инициативы. Например, волонтёрский кампус «World Tree Camp», организованный Центром социальных проектов «Вторая школа». Экоактивисты из разных уголков страны съехались в посёлок Никель, чтобы сделать его чище. Местом большой уборки стал участок на берегу реки Колосйоки.

Владимир Чижов, заместитель директора центра «Вторая школа» (п. Никель): «Здесь было много различных отходов, связанных с жизнедеятельностью человека. И задача – начать подготовку русла реки к нормальному ходу движения. Этот проект будет идти две недели в этом году. Надеемся, что результаты работы, а вы их видели, впечатляющие. Впоследствии этот проект будет иметь продолжение».

В очистке этого участка принимали участие 30 волонтёров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Минвод и Мурманска. Местные жители тоже присоединились к работе. Общими усилиями экоактивисты собрали гору различного мусора: от старой брошенной одежды до автомобильных шин.

Татьяна Данилова, волонтёр «World Tree Camp» из Москвы: «Потом, когда ты видишь, как тут становится чисто, что река течёт в своём реальном темпе, что природа как-то освобождается. Потом, ты видишь гору мусора, которую мы собрали на участке всего лишь в 50 на 50 метров – нереальные ощущения от того, как человек загрязняет природу».

Дина Минаева, волонтёр «World Tree Camp» из Никеля: «Мы будем этот мусор собирать, потом утилизировать в Мурманске. Там его будут перерабатывать».

Многие люди не задумываются о том, что сами портят все вокруг. Однако волонтеры надеются, что, увидев какой труд они вложили в это дело, никельчане станут бережнее относиться к родному посёлку. А помимо уборки это место будет благоустроено, здесь уже строят амфитеатр-лестницу.

Екатерина Чернакова, PR-менеджер волонтёрского проекта «World Tree Camp»:  «Этот проект мы согласовывали со «Второй школой». Это их инициатива. Была главная цель – создать комфортную среду для местных жителей. Чтобы можно было приходить сюда, посидеть летом у воды. И просто насладиться природой, которая здесь есть».

Волонтёры лагеря также стали участниками онлайн-лекториев. Специалисты, занимающиеся экологическим продвижением, рассказывали о том, как в современном мире важно жить в гармонии с природой, беречь её и сохранять для потомков.

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