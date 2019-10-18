«Норникель» и правительство региона «сверили часы развития»

Правительство Мурманской области и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие нашего региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности. Торжественная церемония подписания состоялась в Москве. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Правительство Мурманской области и «Норникель» намерены совместно работать над улучшением качества жизни в городах деятельности горно-металлургической компании, а также над реализацией социальных проектов и программ в интересах жителей всей Мурманской области.

Сотрудничество власти и крупного бизнеса позволит повысить эффективность собственных программ «Норникеля», которые ориентированы на оптимизацию и модернизацию производства, на улучшение экологической ситуации в регионе. Ставку так же сделают на образование, подготовку необходимых для компании кадров, а так же развитие туристической сферы и продвижение социокультурных проектов.