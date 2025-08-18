«Норникель Медиафест»: в минувшие выходные в Мончегорске прошёл масштабный фестиваль спорта

В честь 90-летия компания «Норникель» провела «Медиафест». Его главными участниками стали звёзды сериалов и кино, именитые спортсмены, блогеры и журналисты России.

Хорошая погода, известные спортсмены, звёзды кино, сериалов, видеоблогинга и новостей – так в Мончегорске отметили 90-летие ведущей горно-металлургической компании России «Норникель». Спортивный «Медиафест» состоялся на центральном стадионе города. Вместе со звёздами за победу в турнирах фестиваля боролись и северяне, и работники «Норникеля».

На «Медиафесте» играют одновременно на нескольких площадках в самые разные игры. Одна из них - юкигассен. Снега, конечно, сейчас в Мончегорске нет, вместо него используют мячики.

Иван Васичев, работник Кольской ГМК «Норильский никель»: «Зимой более опасно, как мне кажется. Ну, и не так холодно сейчас, как зимой».

Помимо юкигассен гости «Медиафеста» играли в футбол. Команды цеховиков Кольской ГМК и Мурманского транспортного филиала «Норникеля» выступили против медиакоманды журналистов и звёздного футбольного клуба «Broke boys».

Игорь Ознобихин, актёр: «Для меня это уже знакомое место, почти родное. Сегодня, честно говоря, мы будем всем проигрывать».

Звёзды сериалов и фильмов очень много общались с мончегорцами и раздавали автографы.

Григорий Дудник, актёр сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Патриот»: «Хочется подарить людям праздник … Очень хочется, чтобы люди радовались и получили праздник от нас».

Напряженные игры с красивыми подачами, штрафными ударами и запоминающимися голами вызывали восторг у зрителей «Медиафеста».

Руслан Котелов, вратарь команды «Кольская ГМК»: «У нас все те, кто сейчас находится в коллективе, все ребята наигранные. И это притом, что ещё несколько ребят находится в отпусках. Мы сделали ставку на молодёжь, что и помогло нам в итоге. И оттуда такой результат? 5:0! Очень уверенная победа, ну, и ждём финала».

В финале турнира за звание лучших боролись игроки Кольской ГМК и медиакоманды.

Кто-то из журналистов успел на «Медиафесте» и сюжет снять, и в футбол поиграть.

Даниил Махалин, корреспондент телеканала «Россия 24», участник команды «Медиа»: «На этом футбольном матче собрали тех, кто хоть как-то с футболом связан и со спортом в целом. Но нужно баланс держать: и репортаж снять, и немного подвигаться, и поиграть».

В финале турнира за звание лучших боролись игроки «Broke boys» и команды Кольской ГМК. Футбольные баталии закончились безоговорочной победой последних.

Иван Перхин, участник команды «Кольская ГМК»: «Отличный «Медиафест»! Выиграли, поэтому хорошее настроение».

Благодаря «Норникелю» в Мончегорске получается не только организовывать такие встречи, но и улучшать инфраструктуру города. За последние несколько лет при поддержке компании здесь были отремонтированы, модернизированы и построены спортивные объекты: городской стадион, ледовая арена с искусственным льдом и комплекс «Гольфстрим».

Алан Папанцев, начальник управления общественных связей АО «Кольская ГМК»: «В большей степени это создано для того, чтобы популяризировать спорт. И, наверное, даже немного разжечь интерес к тому, что мы делаем, потому что мы, как социально ответственная компания, развиваем территорию присутствия, мы создаём спортивные объекты,например, сейчас ледовые арены строятся, спортивный комплекс в Мончегорске, помогаем, например, со стадионом».

Владимир Ливдан, заместитель главы Мончегорска по социальной политике: «Сегодня очень приятно, что праздник, посвящённый юбилею 90-летию компании «Норильский никель» собрал такое количество горожан, особенно детей. Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия однозначно добавится количество людей, которые будут заниматься спортом. Большое спасибо за это компании. Я сам сегодня с детьми пришёл, с удовольствием проводим время. Хочу упомянуть самого узнаваемого спортсмена, участника события в Мончегорске. Павел Подкользин знаменит не только своей карьерой, но и внушительным ростом – 2 метра 26 сантиметров. Самый высокий человек страны в Мурманской области гостит впервые».

Павел Подкользин, бывший профессиональный баскетболист, экс-игрок НБА, актёр: «Мы сейчас ехали по трассе, мне было очень интересно: горы, равнины. Очень красиво».

Сейчас экс-спортсмен даёт мастер-классы, а также активно снимается в кино. Благодаря своему росту и комплекции Павел отлично играет грозных сказочных персонажей. На «Медиафесте» команда с участием Подкользина сыграла в стритбол с производственниками Мончегорска. В завершении настоящего спортивного праздника, который подарил «Норникель» северянам, выступил репер «Карандаш» со своими самыми известными песнями.