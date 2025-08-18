Минтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельностиГотовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.25 19:30

«Норникель Медиафест»: в минувшие выходные в Мончегорске прошёл масштабный фестиваль спорта

В честь 90-летия компания «Норникель» провела «Медиафест». Его главными участниками стали звёзды сериалов и кино, именитые спортсмены, блогеры и журналисты России.

Хорошая погода, известные спортсмены, звёзды кино, сериалов, видеоблогинга и новостей – так в Мончегорске отметили 90-летие ведущей горно-металлургической компании России «Норникель». Спортивный «Медиафест» состоялся на центральном стадионе города. Вместе со звёздами за победу в турнирах фестиваля боролись и северяне, и работники «Норникеля».

На «Медиафесте» играют одновременно на нескольких площадках в самые разные игры. Одна из них - юкигассен. Снега, конечно, сейчас в Мончегорске нет, вместо него используют мячики.

Иван Васичев, работник Кольской ГМК «Норильский никель»: «Зимой более опасно, как мне кажется. Ну, и не так холодно сейчас, как зимой».

Помимо юкигассен гости «Медиафеста» играли в футбол. Команды цеховиков Кольской ГМК и Мурманского транспортного филиала «Норникеля» выступили против медиакоманды журналистов и звёздного футбольного клуба «Broke boys».

Игорь Ознобихин, актёр: «Для меня это уже знакомое место, почти родное. Сегодня, честно говоря, мы будем всем проигрывать».

Звёзды сериалов и фильмов очень много общались с мончегорцами и раздавали автографы.

Григорий Дудник, актёр сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Патриот»: «Хочется подарить людям праздник … Очень хочется, чтобы люди радовались и получили праздник от нас».

Напряженные игры с красивыми подачами, штрафными ударами и запоминающимися голами вызывали восторг у зрителей «Медиафеста».

Руслан Котелов, вратарь команды «Кольская ГМК»: «У нас все те, кто сейчас находится в коллективе, все ребята наигранные. И это притом, что ещё несколько ребят находится в отпусках. Мы сделали ставку на молодёжь, что и помогло нам в итоге. И оттуда такой результат? 5:0! Очень уверенная победа, ну, и ждём финала».

В финале турнира за звание лучших боролись игроки Кольской ГМК и медиакоманды.

Кто-то из журналистов успел на «Медиафесте» и сюжет снять, и в футбол поиграть.

Даниил Махалин, корреспондент телеканала «Россия 24», участник команды «Медиа»: «На этом футбольном матче собрали тех, кто хоть как-то с футболом связан и со спортом в целом. Но нужно баланс держать: и репортаж снять, и немного подвигаться, и поиграть».

В финале турнира за звание лучших боролись игроки «Broke boys» и команды Кольской ГМК. Футбольные баталии закончились безоговорочной победой последних.

Иван Перхин, участник команды «Кольская ГМК»: «Отличный «Медиафест»! Выиграли, поэтому хорошее настроение».

Благодаря «Норникелю» в Мончегорске получается не только организовывать такие встречи, но и улучшать инфраструктуру города. За последние несколько лет при поддержке компании здесь были отремонтированы, модернизированы и построены спортивные объекты: городской стадион, ледовая арена с искусственным льдом и комплекс «Гольфстрим».

Алан Папанцев, начальник управления общественных связей АО «Кольская ГМК»: «В большей степени это создано для того, чтобы популяризировать спорт. И, наверное, даже немного разжечь интерес к тому, что мы делаем, потому что мы, как социально ответственная компания, развиваем территорию присутствия, мы создаём спортивные объекты,например, сейчас ледовые арены строятся, спортивный комплекс в Мончегорске, помогаем, например, со стадионом».

Владимир Ливдан, заместитель главы Мончегорска по социальной политике: «Сегодня очень приятно, что праздник, посвящённый юбилею 90-летию компании «Норильский никель» собрал такое количество горожан, особенно детей. Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия однозначно добавится количество людей, которые будут заниматься спортом. Большое спасибо за это компании. Я сам сегодня с детьми пришёл, с удовольствием проводим время. Хочу упомянуть самого узнаваемого спортсмена, участника события в Мончегорске. Павел Подкользин знаменит не только своей карьерой, но и внушительным ростом – 2 метра 26 сантиметров. Самый высокий человек страны в Мурманской области гостит впервые».

Павел Подкользин, бывший профессиональный баскетболист, экс-игрок НБА, актёр: «Мы сейчас ехали по трассе, мне было очень интересно: горы, равнины. Очень красиво».

Сейчас экс-спортсмен даёт мастер-классы, а также активно снимается в кино. Благодаря своему росту и комплекции Павел отлично играет грозных сказочных персонажей. На «Медиафесте» команда с участием Подкользина сыграла в стритбол с производственниками Мончегорска. В завершении настоящего спортивного праздника, который подарил «Норникель» северянам, выступил репер «Карандаш» со своими самыми известными песнями.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доходы самозанятых в России за последний год увеличились и заметно превышают зарплаты штатных сотрудников-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 40 копеек, евро укрепляется почти на 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане попросили установить дополнительную урну и новый ящик для песка около остановки общественного транспорта «Улица Радищева»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»