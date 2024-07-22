Норвегия хочет проводить военные учения вблизи границ с Россией

По крайней мере такой вывод можно сделать, опираясь на инициативу Вооруженных сил Северного королевства отодвинуть границу ограничений на военную активность на 65 км на восток, чтобы использовать более выгодные со стратегической их точки зрения районы.

В МИД России следят за ситуацией и отмечают постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к нашей границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост альянса НАТО. Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности поддержания региональной стабильности.

По словам Марии Захаровой, милитаризация норвежского севера не приведёт к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности.

«Россия не угрожает Норвегии. Уверены, что жители приграничного Восточного Финнмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой», - подчеркнула официальный представитель МИД России.