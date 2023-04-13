Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата

По словам министра иностранных дел страны Анникен Хютитфельт, они якобы «вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Эти слова чиновника приводит ТАСС.

По словам министра иностранных дел страны Анникен Хютитфельт, они якобы «вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Эти слова чиновника приводит ТАСС.

Как уточняет норвежское внешнеполитическое ведомство, 15 сотрудников российского посольства вели на территории Королевства под дипломатическим прикрытием разведывательную деятельность. Они будут обязаны покинуть Норвегию в ближайшее время, говорится в заявлении.

Глава МИД соседней страны подчеркнула, что власти Норвегии не будут выдавать визы россиянам, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. При этом она отметила, что в стране «всегда рады российским дипломатам» и что Норвегия «хочет сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией».

Напомним, в апреле 2022 года Норвегия объявила о высылке трёх сотрудников российского дипломатического представительства.