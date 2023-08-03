Норвегия попала в список недружественных стран

Правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских консульских и дипломатических представительств, сообщается на сайте кабмина России.

В правительстве напомнили, что в мае 2021 года ограничения ввели в отношении дипмиссий Чехии и США, а в июле 2022 года - дипмиссий Хорватии, Греции, Словакии и Дании.

«Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», - подчеркнули в кабмине.

Помимо этого перечня, который касается работы дипмиссий, в России действует ещё один перечень недружественных стран, сформированный в марте 2022 года для реализации указа о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. В него включены США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания и её владения, Украина, ряд других европейских стран, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства и территории, поддержавшие антироссийские санкции.