Норвегия строит скоростную дорогу в Россию

Россию и Норвегию соединит новый мост. Работа по его установке приближается к завершению. В Киркенес прибыла баржа из Германии, которая доставила к месту строительства основную конструкцию. Стальной пролёт имеет длину 210 метров и со дня на день будет воздвигнут на подготовленные опоры.

Общая длина моста – почти 300 метров. Через него дорога пройдёт напрямую в тоннель, отводящий транспортный поток от густонаселённого района.

Работа по модернизации Мурманско-Норвержской трассы Е105 началась около 10 лет назад. За это время благодаря ремонтным работам, новым мостам и спрямлениям дороги удалось сократить трассу на 25 километров. В среднем дорога до Киркенеса из Мурманска в летний период теперь занимает 3 часа.