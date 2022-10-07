Норвегия ужесточает контроль за российскими рыболовными судами

Правительство Северного Королевства решило, что траулеры смогут заходить только в три порта: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд. Об этом сообщает МИД Норвегии.

Правительство Северного Королевства решило, что траулеры смогут заходить только в три порта: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд. Об этом сообщает МИД Норвегии.

При этом все российские суда, прибывающие в эти порты, должны подвергаться проверкам. «Мы внимательно следим за деятельностью России в норвежских водах и в норвежских портах, чтобы не допустить, чтобы Норвегия стала страной транзита для незаконной перевозки товаров в Россию», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Норвегия управляет рыбными запасами в ряде районов вместе с Россией, и особенно важно, чтобы крупнейшее в мире поголовье трески управлялось устойчивым образом. Поэтому было сделано исключение из запрета на порты для российских рыболовных судов, но теперь правительство ужесточает правила.