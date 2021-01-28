Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд в страну

А вот соседи из Норвегии в новом штамме коронаивируса видят серьёзную угрозу. Иначе объяснить дополнительные ограничения на въезд в их страну сложно.

Попасть на территорию Северного королевства беспрепятственно могут только норвежцы и те иностранные граждане, которые постоянно проживают на территории страны.

Требования об обязательном тестировании, регистрации въезда и пребывании в карантине для всех въезжающих остаются. Но есть и исключения, с полным перечнем которых можно ознакомиться в группе Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в социальной сети «ВКонтакте».