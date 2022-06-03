Норвегия заморозила финансовую поддержку проектов по сотрудничеству с Россией в сфере ядерной безопасности

«Норвегия заморозила финансирование проектов по сотрудничеству с РФ в сфере ядерной безопасности», - приводит портал слова руководителя Главного управления Норвегии по ядерной и радиационной безопасности Пера Странда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежский портал «High North News».

«Норвегия заморозила финансирование проектов по сотрудничеству с РФ в сфере ядерной безопасности», - приводит портал слова руководителя Главного управления Норвегии по ядерной и радиационной безопасности Пера Странда. В то же время Королевство «должно продолжать взаимодействие с Россией в области мониторинга, межгосударственного диалога и взаимного информирования в случае радиационных инцидентов», подчеркнул он.

Сотрудничество Норвегии с РФ в области охраны окружающей среды, а также ядерной и радиационной безопасности ведётся с 1995 года. В ходе совместной работы двух стран было утилизировано 120 реакторных отсеков атомных подлодок времён холодной войны.