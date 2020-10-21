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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.20 19:30

Норвежцев огорчает временный разрыв культурных и экономических связей с Мурманской областью

Пандемия коронавируса влияет не только на экономики стран мира, но и на их взаимодействие друг с другом. Границы закрываются, туристические потоки снижаются, даже встречи чиновников и политических деятелей проходят в онлайн-режиме. Традиционные Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества в Мурманске состоялись в формате видеоконференции.

Коронавирус сильно пошатнул экономику не только Российских, но и норвежских регионов. Наши ближайшие соседи из губерний Финмарк и Тромсе говорят о том, что заболевших у них немного. Тем не менее, ограничительные меры уже негативно сказались на экономике.

Огорчает норвежцев и временный разрыв культурных и экономических связей с Мурманской областью. Закрытие границ привело к потере возможности для встреч граждан наших стран на тех же спортивных мероприятиях. Чтобы не терять контакты, наработанные за десятилетие сотрудничества, приходится искать другие варианты общения. Бизнес, например, очень быстро научился договариваться друг с другом в сети.

Ольга Буч, генеральный директор Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф»: «Бизнес очень мобилен. Достаточно быстро. С апреля пошли уже все деловые встречи в онлайн-формате. Мы быстро приспособились, нашли удобную платформу, выбирали из нескольких платформ. Работаем практически с начала апреля в онлайне - ничего не поменялось».

Одна из сфер, наиболее пострадавших от разрыва сообщения между странами-партнёрами,  туризм. Однако власти пограничных районов области уверены, что со временем всё придёт в норму. А пока - нужно улучшать качество предложений и разрабатывать новые маршруты.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Мы прорабатываем маршруты. Это Териберка наша, Кола. И в сторону Финляндии, и в сторону Норвегии. Это интересное направление. Мы участвуем в программах Коларктик. Это и приведение в порядок в первую очередь автомобильных дорог. Это безопасность».

Губернатор Мурманской области в конференции принять участие не смог. Однако он всё равно выступил с приветственным словом в записи, сообщив, что приграничные отношения крепнут, даже, несмотря на закрытие границ, а также назвал Норвегию ключевым зарубежным партнёром Мурманской области.

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