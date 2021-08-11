Норвежцы собирают деньги для моряков сгоревшего в порту Киркенеса российского траулера «Таманго»

Об этом сообщает издание «Sør-Varanger Avis». Сбор средств для членов экипажа открыла жительница Норвегии Николь Мертен.

Моряки покидали траулер в спешке. Сейчас они находятся в Киркенесе без личных вещей и документов. Тем временем норвежцы собрали для них 81 тысячу крон (около 700 тысяч рублей). Всего они планируют собрать 100 тысяч крон.

По мнению инициаторов благотворительной акции, российские суда, ремонтируемые в Киркенесе, в значительной степени способствуют созданию местных рабочих мест. Судя по всему, такая помощь российским морякам - это дружеский жест.

Напомним, краболов «Таманго» загорелся 8 августа. Экипаж, состоящий из 22 мурманчан, эвакуировали на берег, пострадавших нет.