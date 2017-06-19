Норвежская рок-группа «D.D.E.» спела песню в Мурманске на фоне угольных куч

«Лебедка на причале» - песня с таким необычным названием да ещё в исполнении легендарной норвежской рок-группы «D.D.E.» прозвучала в Мурманском морском торговом порту.

Музыканты приехали в столицу Кольского Заполярья в рамках международного турне, посвященного 25-летию творческой деятельности. «D.D.E.» является одной из самых гастролирующих групп Норвегии. Есть почитатели скандинавского рока и среди мурманчан. Ведь в самой известной композиции «D.D.E.» поется про Мурманск и порт. Песня так и называется – «Лебедка на причале».

Поэтому музыканты из группы «D.D.E.» мечтали побывать на причалах Мурманского порта и сфотографироваться на фоне гигантских портальных кранов.

17 июня, после официального гастрольного выступления в клубе «Ледокол», их мечта осуществилась. Музыканты приехали в торговый порт, где исполнили для портовиков свою песню.