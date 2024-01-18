«Норвежская выставка» - большая выгода для покупателей

Норвежский ритейлер верхней одежды «Бьёрн Ларсен» принял решение о полном сворачивании бизнеса в России. В рамках процесса закрытия юрлица российская компания «ORSO GROUP» смогла договориться с норвежским производителем и выкупила остаток товара, который сейчас реализуется с большой выгодой для россиян на «Норвежских выставках» в Мурманске и Североморске. Проект продлиться до 21 января включительно.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия признала Норвегию недружественной страной. В связи с этим двенадцать норвежских магазинов «Бьерн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товар не вывезти, а на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские финские пуховики, облегченные дублёнки. Также не забываем мы и про демисезон. Будет большое поступление на весну-осень. Это кожаные куртки, плащи, демисезонные пальто. Весь ассортимент представлен по ценам в два-три раза ниже, чем было в магазинах».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен»: сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо подходит для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, самое главное, ткань дышит. Внутри у неё наполнитель-пух «Дюпонт Сорона». Его можно стирать, он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Коллекции, представленные на выставке, уже почти не купить в обычных магазинах города, каждая модель практически в единичном экземпляре.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Облегченная финская дублёнка. Её преимущество в том, что она весит всего 900 гр. У неё снаружи замша, она обработана лазером, поэтому не промокает и не продувается. Внутри идёт полностью полированный мутон. Такие модели выдерживают до -30 градусов».

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть куртки девушек с разной комплекцией - и для полных, и для худеньких. И разной расцветки».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Нравится, она тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая. Удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

«Норвежская выставка» работает на этой неделе по 21 января включительно с 10 до 20 часов в двух городах. В ЗАТО г. Североморск по адресу: улица Советская, 12; в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (в торговом центре «Форум», справа от отдела «Мои документы») и на улице Карла Либкнехта, 19/15 (ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.