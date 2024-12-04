«Норвежская выставка» - купи себе и близким подарок к Новому году!

В поисках идеи, какой подарок подготовить к Новому году, теперь можно не волноваться! В Мурманске с 4 по 8 декабря включительно работает «Норвежская выставка» с новой партией одежды из мембранных тканей.

Одновременно в двух точках Мурманска открыли «Норвежскую выставку». Здесь представлена крупная партия верхней одежды скандинавских брендов с большими скидками.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду».

На выставке представлены коллекции, которые идеально подойдут для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. Дизайнеры, создававшие эту одежду, подумали и о красоте. Можно подобрать модели на свой вкус. Размерный ряд от 42-го до 72-го - для мужчин и для женщин. Такая покупка будет идеальным подарком к Новому году как для себя, так и для близких.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке представлены настоящие облегченные финские «Аляски». Они очень лёгкие, они дышащие, они с системой климат-контроля: в минус пять градусов в ней нежарко, она дышит, но выдерживает такая «Аляска» до минус 35 градусов, можно в ней ходить, одев на футболку. Сверху идёт мембрана, которая не пропускает влагу, она абсолютно не промокает и не продувается ветром. Такую куртку можно постирать в стиральной машинке, она не скатывается, не мигрирует и не сбивается. Остается абсолютно новой после стирки, в таком виде как вы её и купили».

Покупатель: «Купила дубленку, очень довольна. Девочки помогли мне выбрать, спасибо всем!».

Только пять дней - с 4 по 8 декабря включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске: на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и на 2-ом этаже торгового центра «Солнечный» по адресу: улица Скальная, 31 (ориентир - воздушные шары).

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