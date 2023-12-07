«Норвежская выставка» - одежда, которая подойдёт на подарок мужу, сыну, папе, кому угодно!

Западные бренды продолжают покидать российский рынок, в том числе это касается и производителей одежды скандинавских стран. Однако в Мурманской области и Мурманске ещё есть возможность до 10 декабря включительно приобрести коллекции на «Норвежских выставках».

«Норвежская выставка» - это тот самый случай, когда, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло! В данном случае - западные санкции.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится, ещё посмотрим, а как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Кроме цены и дизайна людей привлекает здесь качество материалов, сделанных с применением современных технологий. Они предназначены, для нашей настоящей суровой русской зимы.

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Это отлично подойдёт на подарочек: мужу, сыну, папе, кому угодно. Эта модель универсальная. Она идеальна для водителей. Материал авиационный нейлон, который позволяет материи дышать и в машине, и помещении. Водоотталкивающий материальчик. Воротничок приятный для кожи - овчиночка. Качественная норвежская фурнитура, большое количество кармашков для любителей всё с собой и без сумки».

Елена Затекина, покупатель: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Здесь европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

«Норвежская выставка» до 10 декабря включительно открыта сразу в двух городах - в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», возле фуд-корта), а также в торговом центре «Моисей» на улице Коминтерна, 9/1 (напротив железнодорожного вокзала). В Кировске «Норвежская выставка» открыта по адресу: улица Хибиногорская, 23 (здание бани, напротив городской администрации). Ориентир - воздушные шары.

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