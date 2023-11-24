«Норвежская выставка» - отличные куртки по низкой цене

«ORSO GROUP» – эксклюзивные поставщики «Bjorn Larsen» в России, а также других брендов, организовал выставку, которая проходит сразу в трёх городах региона – Мурманске, Североморске и Заполярном. У наших жителей есть уникальная возможность приобрести качественные вещи по доступным ценам.

В начале августа 2023 года Норвегию признали недружественной по отношению к России страной. В связи с этим экономические контакты сократились, в РФ закрылись многие брендовые магазины. Выход из ситуации нашла компания «Орсо Групп» - единственная компания, которая сертифицировано выкупила и распродаёт коллекции верхней одежды на «Норвежской выставке» со скидкой до 70%.

По примерным подсчётам, 2/3 норвежских компаний верхней одежды ушли с российского рынка. Фирма «Bjorn Larsen» планировала наладить работу в нашей стране, но из-за санкций была вынуждена оставить огромную партию товара. ЕС не пускает продукцию обратно в связи с эмбарго, а хранить её на складах очень дорого, что приводит к дополнительным убыткам. Утилизировать – также весьма затратное дело. Из-за своих же санкций европейцы пострадали и приняли непростое, но единственно возможное решение – распродать всё.

«ORSO GROUP» – эксклюзивные поставщики «Bjorn Larsen» в России, а также других брендов, организовал выставку, которая проходит сразу в трёх городах региона – Мурманске, Североморске и Заполярном. У наших жителей есть уникальная возможность приобрести качественные вещи по доступным ценам.

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры -40, -50 градусов. Аляска идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал-мембрана, он не промокает и не продувается. Также у неё внутри климат-контроль. За счёт этого в куртке на улице не холодно, а в помещении не жарко».

С каждым днём ассортимент становится меньше и меньше. Люди активно покупают, понимая, что по такой цене доступна одежда очень высокого качества. Премиального сегмента!

«Норвежская выставка» будет работать до 26 ноября - с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», справа от МФЦ); в Североморске - на улице Советской, 27а (в торговом центре «Очаг») и в Заполярном - на улице Мира 6 (бывший магазин «Корона»).

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