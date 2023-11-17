«Норвежская выставка» - проект компании «Орсо групп», вдохновил северян на подготовку к Новому году

Коллекции верхней одежды сейчас представлены в Североморске. До 19 ноября ещё есть возможность приобрести покупку себе и в подарок близким.

Жители Североморска уже оценили европейское качество по достоинству: покупают себе и своим близким теплые «Аляски». По словам менеджеров зала, такая картина стала привычной: посетители, купив куртку для себя, часто возвращаются и приобретают одежду жёнам, детям и внукам. Привлекает и выгодная стоимость, к тому же вещи, представленные на выставке, не купить в обычных магазинах города, так как многие бренды ушли из России из-за санкций. Товарный остаток вывезти невозможно, а хранить на складе - дорого, поэтому компания «Orso group» выкупила его и сейчас распродаёт во всех регионах страны.

Например, модели бренда «Бьорн Ларсен», входят в топ-5 лучших «Алясок» в мире. Они стали уже национальным брендом, ведь в Северном Королевстве эти вещи самые популярные.

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее!

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть куртки для девушек с разной комплекцией: и для полных, и для худеньких и разной расцветки».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна, вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба».

В Североморске «Норвежская выставка» будет работать до 19 ноября включительно в торговом центре «Очаг» (бывший магазин «Дикси») по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27а - с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

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