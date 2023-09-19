«Норвежская выставка» - проект, который успел покорить и согреть сердца многих северян

В ближайшие дни он одновременно пройдёт в двух городах Кольского полуострова: в Кандалакше и Мурманске с 20 по 24 сентября включительно.

«Норвежская выставка» от федеральной компании «Орсо групп» создана, чтобы обеспечить тёплой, качественной одеждой жителей северного региона. Компания работает без посредников, что позволяет устанавливать скидки до 70%, фактически отпускать вещи по цене производителей. Модели от мировых брендов производятся по современным технологиям - это норвежские и немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дубленки, кожаные куртки, парки и шубы – исключительно качественные и оригинальные вещи. Особое внимание брендам, которые окончательно уходят с российского рынка.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия признала Норвегию недружественной, и норвежская компания «Бьерн Ларсон» ушла с российского рынка. А товар остался. Его хранить дорого, вывезти его невозможно. Их либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродаёт его по ценам в четыре раза ниже цен, которые были представлены в магазинах».

Ещё большую скидку можно получить в группе «Орсо групп» в социальной сети «ВКонтакте», QR код для перехода в сообщество вы видите на своих экранах.

Разнообразие выбора впечатляет. Около 300 моделей и фасонов курток, шуб и дубленок для самого холодного времени года. Размерный ряд от 40 до 76. Акцент сделан на норвежский бренд «Bjorn Larsen».

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. Аляска идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал мембрана, он не промокает и не продувается. Также у неё внутри климат-контроль, за счёт этого в этой куртке на улице не холодно, а в помещении не жарко».

«Норвежская выставка» будет работать на этой неделе в двух городах одновременно с 20 по 24 сентября включительно. В Кандалакше по адресу: г. Кандалакша, ул. 50-летия Октября, 12 (бывший магазин «Дом обуви»: в Мурманске - на первом этаже торгового центра «Русь» (ул. Книповича, 5). Время работы - каждый день с 10 до 20 часов.

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