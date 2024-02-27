«Норвежская выставка» - только пять дней во флотской столице

Только пять дней - с 28 февраля по 3 марта включительно - в Североморске будет проходить неделя «Норвежской выставки», на которой будут представлены скандинавские бренды верхней одежды после закрытия магазинов в Санкт-Петербурге.

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась - многие европейские компании его покинули. Не исключение и скандинавские бренды.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия объявила Норвегию недружественной страной. В связи с этим очень многие магазины и компании покинули российский рынок полностью закрылись. А наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток у магазинов и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. На мероприятии представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Это норвежское облегчённое пальто от компании «Коруски». Оно лёгкое, оно воздушное и при этом оно не промокает и не продувается. Почти от слова «совсем» не ощущается на теле. Идеальный вариант на весну, осень, на дожди и ветер.

Такая модель в магазине стоила 27000 рублей, сейчас со скидкой 13900».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Теплые, красивые удобные вещи, всё очень хорошо».

На этой неделе с 28 февраля по 3 марта включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена во флотской столице по адресу: ЗАТО г. Североморск, Советская, 22. Ориентир - воздушные шары.

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