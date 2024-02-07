С сегодняшнего дня и по 11 февраля включительно в трёх районах Мурманска будет работать «Норвежская выставка», на которой представлены скандинавские бренды верхней одежды.

«Норвежская выставка» – в городе! После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась, многие европейские компании его покинули. Это коснулось и представительств скандинавских брендов, наиболее популярных в Мурманской области.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия объявила Норвегию недружественной страной. В связи с этим очень многие магазины и компании покинули российский рынок, полностью закрылись. Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток у магазинов и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. На мероприятии представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Флагманская модель - это норвежская «Аляска» от фирмы «Бъёрн Ларсен». Её преимущество в том, что она выполнена полностью из высокотехнологичных материалов. Сверху идёт мембрана трёхслойная. Она не промокает, не продувается, а самое главное, материал дышит. Внутри наполнитель - биопух «DuPont Sorona». Это полностью аналог натурального пуха, но есть у него большое преимущество: его можно стирать, он не сбивается, не скатывается после стирки. Такие модели выдерживают морозы до минус 45, 50 градусов, полностью идут на климат-контроле. Вам будет в помещении не жарко, а на улице не холодно. По окантовке капюшона - северный енот».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет только компания «ORSO Group». Но товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают быстро.

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую, она мне нравится. Она тёплая, хорошая, хожу под ней в одной футболке. Вообще, вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

На этой неделе по 11 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена на «Норвежской выставке в Мурманске по адресам: проспект Героев-североморцев, 45; проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», второй этаж, справа от отдела «Мои документы») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж).

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