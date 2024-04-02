Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил Указ Президента РФ о новых назначениях в ВМФ страныПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два раза
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.24 19:30

«Норвежская выставка» будет работать только пять дней

С завтрашнего дня в Мурманске - с 3 по 7 апреля включительно - по адресу: просп. Ленина, 47 откроется «Норвежская выставка», на которой представлены весенние скандинавские бренды верхней одежды. Коллекции привезены из закрытых магазинов в Санкт-Петербурге.

Из-за прекращения поставок норвежских брендов одежды и действия ряда санкций ассортимент таких вещей в России стремительно сузился, а вот спрос, напротив, вырос. Но купить курки или «Аляски» можно, ведь товарный остаток, да ещё и со скидками, распродают на выставках.

Коллекции привезены из Санкт -Петербурга.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская выставка» будет работать только пять дней. Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. Так же большой ассортимент на демисезон - кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про уходящую зиму мы не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё это по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарья, менеджер «Норвежской выставки»: «На весну представлены сейчас греческие двухсторонние дублёнки от фирмы «Геласина». Снаружи представлена хлопковая замша, обработанная лазером. Она не боится ни ветра, ни воды, выдерживает температуру от минус 10 до минус 15 градусов. Внутри представлена овчина. Дублёнка двухсторонняя, её можно вывернуть и спокойно носить другой стороной».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые удобные, всё очень хорошо».

Дмитрий, покупатель: «Купил куртку для поездок в машине. Это «Пилот» хорошего качества. Цена очень приятная, советую всем, так как «Пилот» для машины - самое то. Продавцы отличные, всех люблю, всех обнимаю».

Только пять дней - с 3 по 7 апреля включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (бывшее помещение «Сбербанка», напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Заступники». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два раза-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 23 копейки, евро снизился на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика