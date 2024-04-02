С завтрашнего дня в Мурманске - с 3 по 7 апреля включительно - по адресу: просп. Ленина, 47 откроется «Норвежская выставка», на которой представлены весенние скандинавские бренды верхней одежды. Коллекции привезены из закрытых магазинов в Санкт-Петербурге.

Из-за прекращения поставок норвежских брендов одежды и действия ряда санкций ассортимент таких вещей в России стремительно сузился, а вот спрос, напротив, вырос. Но купить курки или «Аляски» можно, ведь товарный остаток, да ещё и со скидками, распродают на выставках.

Коллекции привезены из Санкт -Петербурга.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская выставка» будет работать только пять дней. Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. Так же большой ассортимент на демисезон - кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про уходящую зиму мы не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё это по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарья, менеджер «Норвежской выставки»: «На весну представлены сейчас греческие двухсторонние дублёнки от фирмы «Геласина». Снаружи представлена хлопковая замша, обработанная лазером. Она не боится ни ветра, ни воды, выдерживает температуру от минус 10 до минус 15 градусов. Внутри представлена овчина. Дублёнка двухсторонняя, её можно вывернуть и спокойно носить другой стороной».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые удобные, всё очень хорошо».

Дмитрий, покупатель: «Купил куртку для поездок в машине. Это «Пилот» хорошего качества. Цена очень приятная, советую всем, так как «Пилот» для машины - самое то. Продавцы отличные, всех люблю, всех обнимаю».

Только пять дней - с 3 по 7 апреля включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (бывшее помещение «Сбербанка», напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары).

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