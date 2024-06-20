«Норвежская выставка» будет работать в Коле!

А сейчас только два дня - 20 и 21 июня включительно - в Мурмашах работает «Нордическая выставка» верхней одежды европейских и норвежских брендов. С 22 по 23 июня выставка посетит город Колу.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. Так, в России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас очень многие европейские магазины закрываются, а наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт-Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. Мы предлагаем на этот период кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит-маслами. Идеально подходит на демисезон - весна и осень, также и на лето. Из преимуществ у данной модели — затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо мне всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Потом, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурмашах с 20 по 21 июня включительно по адресу: ул. Советская, 11 - с 10 до 20 часов. В Коле - с 22 по 23 июня включительно и так же с 10 до 20 часов по адресу: Советский проспект, 26 (вход рядом с аптекой «Апрель». Ориентир - воздушные шары).

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