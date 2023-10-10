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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.23 19:30

«Норвежская выставка» готова обеспечить северян тёплой и красивой одеждой

11 октября сразу в двух городах - Мурманске и Мончегорске открывается «Норвежская выставка». Федеральная компания «Орсо групп» за неделю, успела подготовить новые коллекции верхней одежды, чтобы продолжить утеплять северян в преддверии зимы.

«Норвежская выставка» от федеральной компании «Орсо групп» создана, чтобы обеспечить тёплой, качественной одеждой жителей Заполярья. Представленные на экспозиции вещи мировых брендов производится по новым технологиям. Компания работает без посредников, поэтому затраты за счёт объёма минимальны, что позволяет устанавливать скидки до 70%, фактически отпускать продукцию по ценам производителя.

Норвежские и немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дубленки, кожаные куртки, парки, шубы – исключительно качественные и оригинальные вещи. Акцент организаторы делают, например, на одежду компании «Бьерн Ларсон».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия признала Норвегию недружественной, поэтому норвежская компания «Бьерн Ларсон» ушла с российского рынка. А товар остался. Его хранить дорого, вывезти его невозможно. Хорошие вещи надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродает его по ценам в 4 раза ниже цен, которые были представлены в магазинах».

Узнаем мнение у тех, кто уже приобрел себе обновку из новой коллекции:

- Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Такое очень лёгкое, на пуху. Оно мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду и сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка.

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Разнообразие впечатляет, на выставке представлено около 300 моделей и фасонов курток, шуб и дубленок для самого холодного времени года. Размерный ряд от 40 до 76. Получить дополнительную скидку можно став участником сообщества «Орсо групп» в соцсети «ВКонтакте», перейти в которое проще всего по QR-коду, указанному на экране.

«Норвежская выставка» будет работать с 11 по 15 октября - с 10 до 20 часов в Мурманске на первом этаже торгового центра «Форум» (просп. Кольский, 134, справа от МФЦ), а так же в Мончегорске на просп. Металлургов, 34 (на цокольном этаже торгового дома «Дружба»). 

 

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