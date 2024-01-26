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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.24 19:30

«Норвежская выставка»: модели известного бренда на прилавках не задерживаются

В регионе проходит финальная распродажа скандинавской одежды на «Норвежской выставке», которая работает до 28 января включительно сразу в трёх городах одновременно: Полярные Зори, Мурманск и Апатиты. Для покупателей предлагается уникальная выгода на все коллекции бренда «Бьёрн Ларсен».

Многие европейские магазины и производители в связи со сложившейся политической ситуацией покинули российский рынок. Один из таких – «Бьёрн Ларсен». Вывезти свой товар, а это огромная партия курток «Аляска» и других, компания не смогла из-за ответных санкций со стороны России. Компания «ORSO GROUP» смогла договориться с норвежским производителем и выкупила остаток товара, и сейчас реализует его с выгодой для покупателей.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия признала Норвегию недружественной страной. В связи с этим двенадцать норвежских магазинов «Бьерн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товар не вывезти, а на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские финские пуховики, облегченные дублёнки. Также не забываем мы и про демисезон. Будет большое поступление на весну-осень. Это кожаные куртки, плащи, демисезонные пальто. Весь ассортимент представлен по ценам в два-три раза ниже, чем было в магазинах».

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. «Аляска» идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал-мембрана, он не промокает и не продувается. Также у неё внутри климат-контроль, за счёт этого на улице в куртке не холодно, а в помещении - не жарко».

Одежду бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится все меньше, модели норвежского бренда на прилавках не задерживаются.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба - тёплые, красивые и удобные. Всё просто хорошо».

До 28 января норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена сразу в трёх городах по адресам: г. Мурманск, проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»); г. Полярные Зори, улица Строителей, 2а; г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары».

 

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