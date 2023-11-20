«Норвежская выставка» от федеральной компании «Орсо Групп» набирает популярность

На этой неделе с 22 по 26 ноября проект продолжит работу сразу в трёх городах нашего региона: в Мурманске, Североморске и в Заполярном.

Три города и в каждом одновременно пройдёт «Норвежская выставка», а это значит, что у северян будет ещё больше возможностей и выбора приобрести верхнюю одежду скандинавских брендов для себя и в подарок близким. Её преимущество - это качество каждой модели. У зимних изделий встроена система климат-контроля – в помещении в них не жарко, а на улице – не холодно. В такой одежде комфортно от 0 до -50 градусов. Подкладка выполнена из трёхслойной мембранной ткани, первый слой которой не продувается, второй – не промокает, третий – дышит. Таким образом, создаётся максимальный комфорт.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель пух - Дюпонт Сорона, его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Если говорить о скидках, то на «Норвежской выставке» они очень заманчивые. Из-за санкций большая партия товара осталась в России. Вывозить её обратно трудоёмко, уничтожать – очень затратно, хранить – также весьма дорого.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Вы просили, мы приехали! Так как два месяца назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, то двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бъор-Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар либо надо утилизировать, либо отдать за бесценок».

«Норвежская выставка» будет работать на этой неделе с 22 ноября по 26 ноября - с 10 до 20 часов. В Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134. На первом этаже торгового центра «ФОРУМ», справа от МФЦ. В Североморске - на улице Советской, 27а, в торговом центре «Очаг» и в Заполярном - на улице Мира, (бывший магазин «Корона»).

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