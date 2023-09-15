«Норвежская выставка» от федеральной компании «Орсо групп», по словам организаторов, произвела фурор в Апатитах

И продолжает радовать северян высококачественными коллекциями одежды. Проект работает до 17 сентября включительно.

Разнообразие выбора впечатлило всех посетителей. Около 300 моделей и фасонов курток, шуб и дубленок для самого холодного времени года с впечатляющей скидкой до 70%. Размерный ряд от 40 до 76 позволит утеплиться всем. Не верите? Убедитесь сами, посетив «Норвежскую выставку» в Апатитах.

По ещё более выгодной цене одежду можно приобрести, воспользовавшись уникальным предложением в группе «Орсо групп» в соцсети «ВКонтакте». Перейти в сообщество можно, наведя камеру телефона на QR-код, размещенный на экране. Особый акцент организаторы проекта сделали на норвежский бренд компании «Bjorn Larsen».

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. «Аляска» идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал мембрана - не промокает и не продувает. Также у неё внутри климат-контроль. За счёт этого на улице не холодно, а в помещении не жарко.

Узнаем мнение покупателей.

- Увидела рекламу, пришла, вот подобрала себе пальто с соболем. Такое очень лёгкое, на пуху. Оно мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду и сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка.

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее!

«Норвежская выставка» ждёт всех, кто ещё не успел приобрести качественную одежду, она работает до 17 сентября включительно - с 10 до 20 часов по адресу: г. Апатиты, улица Бредова, 26а (цокольный этаж, рядом с Центральным рынком). Ориентир - воздушные шары.

На правах рекламы.