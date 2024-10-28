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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.24 19:30

«Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп» с 30 по 3 ноября включительно будет работать в Мурманске

Уже не скандинавский бизнес! Россию продолжают покидать крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды.

Скандинавскую одежду всегда оценивали по достоинству. Ни для кого не секрет, что из-за прекращения поставок из Европы и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, теперь остаток распродаётся на «Норвежской выставке» с убытком для норвежских компаний, но с уникальной выгодой для россиян.

На этой неделе «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп» с 30 по 3 ноября включительно посетит Мурманск.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки? С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70 процентов».

На выставке представлены коллекции, которые идеально подойдут для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха: куртки «Аляска», финские пуховики, модели парок, которые полностью состоят из мембраны, они не промокают и не продуваются, а швы полностью проклеены. Дизайнеры, создававшие эту одежду, подумали и о красоте. Модели стильные, можно подобрать на свой вкус и цвет. Размерный ряд: от 42-го до 72-го, модели для мужчин и для женщин.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трёхслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, при этом ткань дышит. Куртки выполнены в разных расцветках: есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

Всего пять дней - с 30 октября по 3 ноября включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по двум адресам: Кольский проспект, 134. ТРЦ «Форум», 1-й этаж, главный вход. (третье помещение справа), улица Скальная, 31. ТЦ «Солнечный», 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары.

 

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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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