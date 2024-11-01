«Норвежская выставка» предлагает брендовую одежду со скидкой до 70 процентов

«Норвежская выставка» подняла волну шума. Последние три дня проект работает сразу на двух локациях в Мурманске. Брендовая одежда доступна со скидкой до 70 процентов. Выгода очевидна.

Почти все крупные торговые марки верхней одежды норвежских брендов продолжают покидать российский рынок российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток ушедших брендов из закрывшихся магазинов и представляет его на выставках в два раза дешевле. Уникальная возможность выпала и нашему региону.

Павел Чертков, старший менеджер «Норвежской выставки»: «Евросоюз хотел наказать Россию санкциями и европейские компании продолжают покидать российский рынок. Для России, для нас это не очень хорошо, но они сами себя и наказали. Потому что товар вывезти они не могут. Товарооборот между странами закрыт, причём это решение Евросоюза. Куда его девать? Вывезти они не могут, хранить дальше на складах – дорого, поэтому им приходится распродавать его со скидками аж до 70 процентов».

На «Норвежской выставке» представлены зимние, демисезонные мужские и женские модели на любой вкус – водительского формата, укороченные, средней длинны под пиджак. Модели и прямые, и приталенные, мех может отстёгиваться. Свой выбор могут сделать и те, кто находиться на улице короткое время, и те, кто предпочитает продолжительные прогулки. В наличии есть размеры от 42-го до 72-го.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг овчины – в них тепло при температуре до минус 30 градусов. И примечательная особенность – их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами – она не реагирует на влагу. Понятное дело, что это не дождевик. В дождь не надо ходить в ней. Но мокрый снег – всё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

Европейские бренды чётко следуют стандартам, поэтому представленные модели не маломерят и отлично садятся на любую фигуру. Но из-за того, что это остаток, количество товара ограничено. А значит, нужно поспешить, чтобы успеть найти для себя нужный размер, так как больше поставок одежды от европейских производителей не будет.

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть девушек с разной комплектации: и для полных, и для худеньких. И разной расцветки».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, я очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Теплые, красивые удобные куртки. Всё очень хорошо».

Только по 3 ноября включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: торговый центр «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, главный вход, 3-е помещение справа), а так же в торговом центре «Солнечный» на Скальной улице, 31 (2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

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