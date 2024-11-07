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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.24 19:30

«Норвежская выставка» предлагает северянам большой ассортимент зимних коллекций верхней одежды

«Норвежская выставка» – это технологичный подход для любой погоды. Особенно в нашем северном регионе. На этой неделе ещё есть возможность не упустить выгодное предложение.

Компания «Орсо Групп» занимается крупным сбытом скандинавской брендовой верхней одежды из ушедших с российского рынка магазинов. Коллекции эксклюзивно представлены только на «Норвежских выставках». Плюсы от покупок очевидны!

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «После того, как многие европейские компании покинули российский рынок, большой остаток ассортимента завис в России, так как вывезти его из страны сейчас просто невозможно. Хранить дальше на складах очень дорого. Поэтому было принято решение отдать его по цене производства нашей компании. «Орсо Групп» удалось выкупить весь этот товарный остаток и теперь он представлен на выставке в два раза дешевле».

На выставке представлен большой ассортимент зимних коллекций – норвежские «Аляски» и шведские парки, финские пуховики, с различными наполнителями: натуральным пух-перо, био-пух и верблюжья шерсть. А также представлен большой выбор демисезонной одежды, которая в основном выполнена из мембранных тканей. Они не промокают, не продуваются ветром - как раз на дождливый сезон осени и сырой снег начала зимы - на мурманскую погоду.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум-класса. Сверху идёт трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается, наполнитель идёт - кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». На данный момент это лучший наполнитель во всем мире! Он дышит - пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

Только по 10 ноября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134. ТРЦ «Форум» (1-й этаж, третье помещение от главного входа); в Североморске - на улице Советской, 29 - ориентир - воздушные шары.

 

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