«Норвежская выставка» предлагает жителям Крайнего севера новую партию верхней одежды из мембранных тканей

Почему на севере дорогая одежда и что с этим делать? Ответ на эти вопросы нашёл корреспондент «Арктик-ТВ» на «Норвежской выставке» верхней одежды, которая уже завтра, с 30 октября и по 3 ноября включительно (только 5 дней) будет работать в Мурманске одновременно на двух локациях. Состоится этот спецпроект для жителей Крайнего севера с новой партией коллекций из мембранных тканей.

После февраля 2022 года, изменившего мировую политику и экономику, ряд крупных норвежских и скандинавских брендов продолжают покидать российский рынок. Производителям ничего не осталось делать, кроме того, как продать товар с огромным дисконтом. Разницу в ценовой политике можно заметить сразу. Теперь такие вещи как мембранные «Аляски»., пуховики, скандинавские парки, норковые шубы превратились для многих россиян из недоступных предметов роскоши в повседневную качественную верхнюю одежду, так как они представлены на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар невыгодно, товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции, представленные на выставке, не купить в других магазинах города. Каждый бренд заслуживает особого внимания из-за высокого качества и доступной цены. Изделия предназначены для носки при температурах от 0 градусов, они выдерживают суровые холода до минус 30 и даже минус 50. Практичные наполнители обладают теплозащитными свойствами, они не сбиваются, не меняют цвет, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум класса, сверху трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается. Наполнитель идёт кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона» - это на данный момент лучший наполнитель во всем мире. Он дышит, пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

Также на выставке представлена продукция производства Греции, Финляндии, Италии, Канады, Германии. От норковых шуб и дублёнок до зимних кожаных курток. Инновационная технология объединяет, казалось бы, несочетаемое: лёгкость и комфорт с теплостойкостью и практичностью.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Теплые, красивые и удобные. Очень всё хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуальный проект, потому что погода меняется, сейчас преобладают холодные ветра. Я думаю, что будет очень здорово, если люди будут одеты в эти прекрасные вещи, они будут в тепле – меньше будут болеть. Говорю это, как медик».

Всего пять дней - с 30 октября по 3 ноября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: торговый центр «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, главный вход, 3-е помещение справа), а так же в торговом центре «Солнечный» на Скальной улице, 31 (2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

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